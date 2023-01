Udinese, dall’Inghilterra: Beto nel mirino del Southampton

Sirene di mercato per l’attaccante dell’Udinese, Beto, finito nel mirino di un club di Premier League. Come rivela il The Telegraph, si tratta del Southampton, ultimo in classifica con 12 punti. Il club inglese dovrà assolutamente agire sul mercato vista la preoccupante situazione in campionato e le numerose difficoltà incontrate e avrebbe individuato nell’attaccante portoghese il profilo ideale. Per il momento non si parla di cifra, ma è solamente un sondaggio; resta da capire se i Saints vorranno effettivamente affondare il colpo e spingere per portare Beto oltremanica.