Wta Abu Dhabi 2023, Bencic un rullo: batte Haddad Maia e in finale sfida Samsonova

Belinda Bencic è una delle migliori giocatrici sul circuito WTA in questo inizio di 2023 e lo sta dimostrando anche ad Abu Dhabi. La svizzera, seconda testa di serie del torneo, batte con un netto 6-2 6-3 Beatriz Haddad-Maia e conquista l’atto conclusivo della manifestazione. Domani andrà a caccia del secondo titolo stagionale, dopo aver già trionfato ad Adelaide. Match mai in discussione contro la brasiliana, che si è procurata una sola palla break e non è mai riuscita a strappare il servizio all’elvetica.

La finale sarà contro Lyudmila Samsonova, che prosegue la sua graduale ascesa verso le posizioni importanti della classifica mondiale. Dopo 2h e 20′ di gioco la russa di nascita ma italiana d’adozione, se così si può dire dato che è cresciuta nel nostro Paese, ha vinto per 6-4 al terzo contro Qinwen Zheng. Un terzo set equilibrato e in cui non si è vista l’ombra di una palla break fino al decimo game, quando nel momento decisivo la cinese ha sentito un po’ di pressione e a quindici ha perso la battuta e con essa il match.