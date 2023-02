Scherma, azzurre della spada a secco di medaglie: a Barcellona sfuma il podio per Santuccio e Marzani

Le azzurre della spada femminile resta a secco di medaglie. Nella tappa di Coppa del Mondo di Barcellona, infatti, Alberta Santuccio e Roberta Marzani si fermano ai piedi del podio, chiudendo rispettivamente in sesta ed ottava posizione. La prima si è resa protagonista di un’ottima prestazione sconfiggendo nell’ordine la svizzera Krieger (15-7), l’ucraina Brovko (15-12) e la compagna di squadra Mara Navarria nel derby azzurro (11-8). Fatale per Santuccio è stato il confronto nei quarti di finale contro la brasiliana Moellhausen, che si è imposta per 15-10.

Si è classificata tra le prime otto anche Marzani, che ha eliminato la numero 11 del seeding, la cinese Zhu (12-11), la polacca Swatowska-Wenglarczyk (11-10) e l’altra azzurra Alessandra Bozza (10-9); il ko ai quarti è arrivato per mano della coreana Kang (15-10). Per quanto riguarda i piazzamenti delle altre italiane, chiude in top ten Mara Navarria, mentre Nicol Foietta e Rossella Fiamingo chiudono rispettivamente al diciottesimo e diciannovesimo posto; 19° Federica Isola, 20° Gaia Traditi, 51° Alice Clerici, 54° Alessia Pizzini, 64° Sara Maria Kowalczyk. Nella giornata di domani, domenica 12 febbraio, è in programma la competizione a squadre, alla quale l’italia prenderà parte schierando il quartetto formato da Mara Navarria, Rossella Fiamingo, Federica Isola e Alberta Santuccio.