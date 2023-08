Wta 1000 Montreal 2023: il montepremi e il prize money

Il montepremi e il prize money del Wta 1000 di Montreal 2023, prestigioso evento canadese in programma sul cemento outdoor da lunedì 7 a domenica 13 agosto. La numero uno al mondo, Iga Swiatek, guida il seeding del torneo, seguita dalla rivale Aryna Sabalenka, a caccia di punti per soffiarle la vetta del ranking mondiale. Presenti anche Elena Rybakina, Jessica Pegula e tutte le altre big tranne Ons Jabeur, fermata da un infortunio al ginocchio. L’unica tennista azzurra ai nastri di partenza del main draw è invece Jasmine Paolini, ma non è escluso che possano arrivarne dal tabellone cadetto. Il prize money totale dell’evento di Montreal al femminile corrisponde a 2 milioni e 536mila 292 euro totali, dei quali 413mila 400euro andranno a beneficio di colei che infine alzerà il trofeo, con 900 punti annessi a impreziosire la cifra stabilita.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI WTA 1000 MONTREAL 2023

PRIMO TURNO – € 11.690 (1 punti)

SECONDO TURNO – € 16.310 (60 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 28.790 (105 punti)

QUARTI DI FINALE – € 57.620 (190 punti)

SEMIFINALI – € 125.520 (305 punti)

FINALISTA – € 243.480 (585 punti)

VINCITRICE – € 413.400 (900 punti)