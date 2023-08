Pegula-Samsonova stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Montreal 2023

Jessica Pegula se la vedrà contro Liudmila Samsonova nell’ultimo atto del WTA 1000 di Montreal 2023 (Canada), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città nordamericana. La numero tre del mondo ha il vento in poppa dopo aver eliminato in tre set la polacca Iga Swiatek. Sul suolo nordamericano va a caccia del secondo titolo della carriera in un evento di questa caratura dopo aver trionfato lo scorso anno in quel di Guadalajara. Partirà favorita contro la russa.

Quest’ultima, dopo aver avuto la meglio nell’arco della stessa giornata sulla bielorussa Aryna Sabalenka e sull’elvetica Belinda Bencic, è chiamata ad un altro doppio impegno per via delle condizioni meteo non favorevoli. In semifinale ha battuto in rimonta la kazaka Elena Rybakina. Bisogna vedere, dunque, quante energie le siano rimaste in corpo per cercare di mettere i bastoni tra le ruote ad una giocatrice solida ed in fiducia come Pegula. In Canada vuole sollevare al cielo il trofeo numero cinque della carriera a livello di circuito maggiore. Quello canadese, tuttavia, per lei sarebbe di gran lunga il più prestigioso.

Pegula e Samsonova scenderanno in campo nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 agosto. Le due giocatrici sono pianificate sul Court Central con inizio fissato non prima delle ore 23.30 italiane. Possibile, inoltre, che l’inizio della partita sia ulteriormente posticipato per concedere alla russa un riposo congruo. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finalissima tra Pegula e Samsonova. Il nostro sito fornirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.