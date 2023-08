Ligue 1 2023/2024, lo Strasburgo sorprende il Lione: vittoria per 2-1

Lo Strasburgo parte bene. La squadra di Patrick Vieira inizia la stagione di Ligue 1 con una vittoria casalinga per 2-1 sul Lione di Laurent Blanc. Decisive le reti di Bellegarde (63′) e Mothiba (75′). Inutile il gol di Tagliafico all’88’. Sorride anche il Brest che supera in casa per 3-2 il Lens. Doppio vantaggio degli ospiti con i gol di Sotoca e Machado al’11’ e al 22′ ma sul finire del primo tempo il Brest accorcia le distanze con Del Castillo, che successivamente si concede anche la doppietta. Nel mezzo il gol di Lala. Primi tre punti per il Monaco. La squadra del Principato travolge 4-2 il Clermont in trasferta. Il gol di Wieteska al 7′ illude i padroni di casa, ma le reti di Vanderson (26′), di Ben Yedder (43′ e 70′) e Akliouche (93′) regalano i tre punti agli ospiti. Inutile anche il momentaneo 2-2 di Muhammed Cham. Vince in trasferta il Tolosa che passa 2-1 sul campo del Nantes, mentre finisce 2-2 Montpellier-Le Havre (doppietta di Adams per i padroni di casa). Aspettando l’arrivo di Matic dalla Roma, il Rennes batte 5-1 il Metz con le reti di Kalimuendo (20′), Gouiri (57′) e Doku (61′) e infine Salah (87′, 93′).

Brest – Lens 3-2

Clermont – Monaco 2-4

Montpellier – Le Havre 2-2

Nantes – Tolosa 1-2

Rennes – Metz 5-1

Strasburgo – Lione 2-1