Bologna-Udinese, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Bologna-Udinese, match valido per la ventottesima giornata di Serie A 2022/2023. Al Dall’Ara si sfidano i felsinei e i friulani in uno spareggio vero e proprio per continuare a sognare l’Europa. Chi riuscirà a vincere? Si parte alle ore 12.30 di domenica 2 aprile. Bologna-Udinese sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Alberto Santi e Massimo Gobbi e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Dario Massara e Nando Orsi.