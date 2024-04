Wta 1000 Madrid 2024, Sara Errani cede ad Haddad Maia al secondo turno

Beatriz Haddad Maia e la stanchezza fermano Sara Errani al secondo turno del WTA 1000 di Madrid. Alla quarta partita in altrettanti giorni, e dopo l’infinita lotta andata in scena nel tardo pomeriggio di ieri contro Caroline Wozniacki, la tennista italiana non riesce a compiere l’impresa contro la n°14 al mondo e testa di serie n°11 del tabellone. La brasiliana si impone con il punteggio di 6-3 6-2 in 1h e 17′ di gioco, al termine di una partita ben controllata sin dalle prime fasi. Partenza a razzo della sudamericana, che sale in pochi minuti sul 5-0 prima di subire parzialmente il ritorno di Sara, che riesce a ricucire lo svantaggio fino al 5-3 prima di cedere la frazione al secondo set point. Nel secondo set c’è invece equilibrio fino al 2-2, poi Haddad Maia apre un parziale di quattro giochi a zero e chiude la contesa, qualificandosi così per il terzo round. Si conclude, almeno per quanto riguarda il singolare, un altro torneo comunque più che soddisfacente per l’azzurra, che ora si concentrerà sul doppio insieme a Jasmine Paolini.