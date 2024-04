Curling, Mondiali doppio misto 2024: vittoria amara per l’Italia, Constantini e De Zanna eliminati

Serviva una vittoria e qualche incastro favorevole nelle altre gare dopo la doppia sconfitta di ieri con Norvegia ed Estonia. L’Italcurling fa il suo e batte la Germania in rimonta per 8-6, ma non basta per accedere al qualification game del Mondiale di doppio misto, in corso di svolgimento ad Östersund, in Svezia. Sfuma il sogno playoff per Stefania Constantini e Francesco De Zanna che sono costretti ad accontentarsi del quarto posto in un girone A vinto dalla Norvegia (che accede direttamente in semifinale). Seconda e terza piazza per Svizzera ed Estonia, che dovranno ancora sudare per gli ultimi due pass per la zona medaglie.

La Germania parte con il martello e lo sfrutta subito con due punti in apertura, che costringono gli azzurri a rincorrere. L’Italia nel secondo end accorcia sull’1-2, ma i tedeschi rimangono solidi con l’ultimo tiro a disposizione portandosi sul 4-1 dopo tre periodi. La svolta del match, dopo due punti realizzati da Constantini e De Zanna nel quarto end, arriva nella quinta ripresa, quando la Germania sbaglia l’ultimo tiro. L’Italia ruba la mano e lo fa in grande stile portando tre punti sul tabellino.

La coppia tedesca subisce il contraccolpo e subisce un altro punto nell’end successivo. Kapp e Totzek reagiscono nel settimo periodo, ma l’Italia riesce a limitare i danni in una situazione insidiosa concedendo solamente due punti (7-6). Con la mano a disposizione nell’ultimo end, il braccio non trema ai due azzurri che chiudono sull’8-6. Non basta. Sono quattro le nazionali a chiudere con 6 vittorie e 3 sconfitte, ma ad avere la peggio sono azzurri (4°) e Giappone (5°). L’Italia si ferma al girone proprio come nella scorsa edizione.