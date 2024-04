Canottaggio, Europei Szeged 2024: sette barche azzurre già in finale

Sette finali raggiunte, con tanto di nuovo record del torneo per Giacomo Perini. Bilancio decisamente positivo per il canottaggio azzurro nella prima giornata di eliminatorie all’Europeo assoluto, in corso di svolgimento a Szeged (Ungheria). Tra le specialità olimpiche, sorride il quattro senza maschile composto da Matteo Lodo (Fiamme Gialle), Giovanni Abagnale (Marina Militare), Giuseppe Vicino (Fiamme Oro) e Nicholas Kohl (SC Gavirate) che trova l’ultimo atto grazie al primo posto in 5.54.50 nella propria batteria. Basta il secondo posto invece al quattro di coppia uomini (Nicolò Carucci-Fiamme Oro/SC Gavirate, Andrea Panizza, Luca Chiumento, Giacomo Gentili-Fiamme Gialle) che evita i recuperi e accede alla finale grazie ad una prova in 5.43.55, alle spalle della Polonia. Promosso anche il doppio pesi leggeri maschile, di Stefano Oppo (Carabinieri) e Gabriel Soares (Marina Militare), primi nella propria eliminatoria (6.24.28). Terzo posto per le due ammiraglie maschili e femminili, posizionatesi al terzo posto nella loro preliminary race (la gara per le corsie).

Semifinale per il due senza di Davide Comini (Fiamme Oro) e Giovanni Codato (Fiamme Oro/SC Gavirate), secondi solo alla Gran Bretagna, e per il doppio maschile di Luca Rambaldi e Matteo Sartori (Fiamme Gialle). Ai recuperi invece gareggeranno il singolo maschile (Gennaro Di Mauro-CC Aniene), il due senza femminile (Laura Meriano-Carabinieri/SC Garda Salò, Kiri English-Hawke-Fiamme Oro), il quattro di coppia senior (Federica Cesarini-Fiamme Oro/SC Gavirate, Stefania Gobbi-Carabinieri/SC Padova, Stefania Buttignon-Fiamme Oro/SC Timavo, Clara Guerra-Fiamme Gialle) e il doppio pesi leggeri femminili (Valentina Rodini-Fiamme Gialle, Silvia Crosio-SC Amici del Fiume). Tra le specialità non olimpiche, finale raggiunta per Niels Torre (Carabinieri/SC Viareggio) che chiude al primo posto la sua batteria. Infine, tra le discipline paralimpiche, la scena se la prende Giacomo Perini, che nel singolo PR1 maschile supera il turno e abbassa il record dell’Europeo che già gli apparteneva.