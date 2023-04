Wta 1000 Madrid 2023, buona la prima per Cocciaretto: sconfitta Strycova in due set

Dopo 2 ore e 4 minuti di gioco Elisabetta Cocciaretto batte Barbora Strycova e approda al secondo turno del Wta 1000 di Madrid. Un match lottato punto su punto dalle due giocatrici, con la tennista ceca che ha messo in mostra una forma impeccabile a più di due anni di distanza dal suo ultimo incontro ufficiale prima della gravidanza e del temporaneo ritiro dalle competizioni. L’azzurra si impone con il punteggio di 6-3 7-6(5), chiudendo al quarto match point e garantedosi la possibilità di sfidare Paula Badosa nel round successivo.

LA PARTITA – Nonostante diverse occasioni da break per entrambe, i primi sei giochi dell’incontro seguono i rispettivi servizi. Poi, dal 3-3, arriva un parziale di tre a zero da parte di Elisabetta, che si aggiudica la frazione d’apertura per 6-3. I giochi consecutivi diventano addirittura cinque a cavallo tra i due set, con la nostra giocatrice che si porta anche avanti 2-0 nel secondo. Strycova riesce a ritrovare la parità sul 2-2, ma un nuovo parziale di tre games a zero permette alla marchigiana di salire 5-2, ad un passo dalla vittoria. Qui perde un po’ di lucidità Cocciaretto, che permette nuovamente all’avversaria di rientrare sul 5-5. Sul 6-5 in suo favore, poi Elisabetta non sfrutta un match point in risposta e Strycova riesce ad agguanre il tie-break. La ceca sale sul 3-1 e assapora l’idea del terzo set, ma risale la classe ’01, che si guadagna tre match point consecutivi sul 6-3 e chiude per sette punti a cinque.