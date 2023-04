Napoli-Salernitana, la Prefettura spinge per il rinvio a domenica del match

Un assist per il rinvio di Napoli-Salernitana arriva dalla Prefettura del capoluogo campano. Oggi si è tenuta la riunione e, come riporta l’Ansa, i partecipanti al tavolo si sono dichiarati favorevoli a chiedere alla Lega Calcio lo spostamento del match contro i granata da sabato a domenica, giornata in cui si gioca Inter-Lazio. Se infatti il Napoli battesse la Salernitana e la squadra di Sarri non vincesse a Milano, il titolo sarebbe matematicamente vinto dal club azzurro con sei giornate di anticipo. Oltre al prefetto Claudio Palomba, alla riunione hanno partecipato anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il questore Alessandro Giuliano e, in collegamento, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Si profila quindi una richiesta di rinvio del match. Domani è prevista una nuova riunione del tavolo.