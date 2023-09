Wta 1000 Guadalajara 2023, programma e ordine di gioco martedì 19 settembre con Giorgi

Il programma e l’ordine di gioco di martedì 19 settembre per il torneo Wta 1000 di Guadalajara 2023. Sul cemento messicano torna in campo Camila Giorgi, che dopo la vittoria al debutto contro Sherif sfida la spagnola Bucsa per un posto al terzo turno. Da segnalare anche gli esordi di tante big, vale a dire le teste di serie più alte che in virtù del loro status hanno potuto beneficiare di un bye: si tratta di Ons Jabeur, Caroline Garcia, Maria Sakkari e Madison Keys.

L’ordine di gioco di martedì 19 settembre (orari italiani)

ESTADIO AKRON DE TENIS

Ore 20:00 – Sasnovich vs (3) Garcia

a seguire – Prosecuzione Kalieva vs Townsend 1/6 5/5

a seguire – Yastremska vs (10) Azarenka

Non prima delle 23:00 – (1) Jabeur vs Parks

Non prima delle 02:00 – Hunter vs (2) Sakkari

a seguire – (4) Keys vs Navarro

GRANDSTAND CALIENTE

Ore 19:00 – Stephens vs Arango

a seguire – Frech vs (8) Alexnadrova

a seguire – Fernandez vs (13) Mertens

Non prima delle 00.30 – Kostyuk vs (6) Ostapenko

COURT 1

Ore 20:00 – Giorgi vs Bucsa

Non prima delle 22.00 – (12) Kalinina vs Kenin

A seguire – Vickery vs Dolehide