Wimbledon 2023, Volandri: “Un orgoglio avere Jannik in semifinale. Decisiva la diagonale di rovescio”

“Avere Jannik in semifinale è motivo d’orgoglio. Lo è per me, per noi e per l’Italia. So quanto lavoro c’è dietro a questo risultato”.Parla così il capitano di Coppa Davis, Filippo Volandri, ai microfoni di Supertennis a poche ore dalla semifinale di Wimbledon che vedrà Jannik Sinner affrontare Novak Djokovic sul Centre Court. “E’ impressionante quanto si sia abituato velocemente a questa superficie, soprattutto l’anno scorso. All’inizio faceva proprio fatica a camminarci sull’erba, l’avevamo visto a camminare un po’ sulle uova. La sua rapidità nell’adattarsi è stata impressionante”.

L’azzurro proverà a fare tesoro della sconfitta in cinque set risalente ai quarti di finale della passata edizione dei Championships: “Credo che Jannik e il suo team ripartiranno dalla partita dell’anno scorso, prendendo quello che ha funzionato e ovviamente modificando qualcosa. La chiave a mio avviso sarà sulle diagonali, il primo che si toglierà dalla diagonale di rovescio magari con un rovescio lungolinea potrà trarne vantaggio”.