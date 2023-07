La Roma è in procinto di ufficializzare l’acquisto di Rasmus Kristensen dal Leeds. Il danese è atterrato ieri nella Capitale e questa mattina si è presentato a Villa Stuart per effettuare le visite mediche di rito prima di apporre la firma sul contratto che lo legherà ai giallorossi. Il calciatore danese, che arriva in prestito dal Leeds, è pronto a mettersi a disposizione di José Mourinho.