Wimbledon 2023, sorteggio italiani: ecco tutti gli accoppiamenti degli azzurri

Si è tenuto questa mattina il sorteggio dei due tabelloni di singolare dell’edizione 2023 di Wimbledon, terzo slam della stagione tennistica. Sono in totale tredici gli azzurri presenti, sei uomini e sette donne dopo la fine delle qualificazioni che ha visto accedere al main draw anche Matteo Arnaldi e Lucrezia Stefanini. Di questi tredici, solamente Jannik Sinner e Lorenzo Musetti fanno parte delle teste di serie. Di seguito tutti gli accoppiamenti, tra i quali spicca di nuovo il derby tra Berrettini e Sonego, come già accaduto poche settimane fa a Stoccarda.

TABELLONE MASCHILE

Cecchinato vs (25) Jarry

Berrettini vs Sonego

(Q) Arnaldi vs Carballes Baena

(8) Sinner vs J. Cerundolo

(14) Musetti vs Varillas

TABELLONE FEMMINILE

Trevisan vs Sorribes Tormo

Osorio vs Cocciaretto

Kontaveit vs (Q) Stefanini

Paolini vs (9) Kvitova

Cristian vs Bronzetti

Brengle vs Errani

Gracheva vs Giorgi