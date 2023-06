LIVE – Giochi Europei Cracovia 2023, tiro a volo: finale trap maschile con De Filippis (DIRETTA)

La diretta live della finale della gara individuale di trap maschile del tiro a volo ai Giochi Europei di Cracovia 2023. Occhi puntati su Mauro De Filippis, che ha superato le qualificazioni con il terzo punteggio e sogna la carta olimpica. Nessuno degli otto finalisti è già qualificato per Parigi 2024, pertanto chi vincerà la finale staccherà il pass per le prossime Olimpiadi. Oltre all’azzurro, a contendersi la carta olimpica ci saranno Tuncer (Turchia), Cetcuti (Malta), Garcia (Spagna), Stepan (Repubblica Ceca), Ravalico (Croazia), Azevedo (Portogallo) e Coward Holley (Gran Bretagna). L’appuntamento è fissato per le ore 16:45.

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH

LIVE ORE 16:45