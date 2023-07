Wimbledon 2023, Skupski e Koolhof vincono il doppio maschile

C’è anche un po’ di Gran Bretagna a festeggiare nel sabato che ha incoronato Marketa Vondrousova nuova regina di Wimbledon. Nella finale di doppio maschile, il padrone di casa Neal Skupski vince il suo primo titolo Slam assieme a Wesley Koolhof e torna in cima al ranking di specialità. Nell’epilogo del torneo non c’è stato scampo per Marcel Granollers e Horacio Zeballos, sconfitti per 6-4 6-4 in 77 minuti. Una partita sempre in controllo per la coppia numero 1 del seeding, un successo che incorona Skupski nuovamente ai Championships dopo i successi del 2021 e 2022 in doppio misto: è il primo uomo britannico a riuscirci dal 1926, ossia da Leslie Godfree.