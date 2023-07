Fiorentina a due facce: l’amichevole con la Primavera termina 8-1

Una Fiorentina chiusa, ma che nel finale dilaga, quella scesa in campo per l’amichevole in casa contro la squadra Primavera: 8-1 il risultato finale. Una gara quasi a senso unico, che vede praticamente soltanto i viola senior faticare fino a metà gara. La gara si sblocca però qui, e poi non si arresta più. Doppietta di Jovic, poi gol di Cabral, ancora doppietta, ma di Sabiri, e ancora gol di Brekalo, ed altra doppietta, di Terzic. Da segnalare il gol della bandiera dei giovani, firmato da Conti.