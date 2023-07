Wimbledon 2023, programma giovedì 13 luglio: orari e ordine di gioco

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di Wimbledon 2023 per quanto riguarda la giornata di giovedì 13 luglio. E’ il giorno delle semifinali femminili e a sfidarsi saranno le ultime quattro giocatrici rimaste in corsa. Si parte con il match tra la wild card Svitolina e la ceca Vondrousova, mentre a seguire toccherà a Ons Jabeur, finalista lo scorso anno, e Aryna Sabalenka, che in caso di vittoria diverrebbe numero uno al mondo. Di seguito il programma completo della giornata.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE FEMMINILE

MONTEPREMI

CENTRE COURT

Dalle ore 14.30 – (WC) Svitolina vs Vondrousova

a seguire – (6) Jabeur vs (2) Sabalenka