Inter, Daily Mail: Lukaku non vuole aggregarsi al ritiro del Chelsea nemmeno da lunedì

Romelu Lukaku ai ferri corti col Chelsea. Il Daily Mail racconta di un ulteriore strappo che si sarebbe consumato tra gli inglesi e l’attaccante belga, che dopo aver ottenuto cinque giorni di permesso, sperando che nel frattempo l’Inter riesca a chiudere la trattativa per il suo ritorno a titolo definitivo, sembrerebbe comunque non avere la minima intenzione di aggregarsi al ritiro dei londinesi a partire da lunedì, quando scadrà il permesso concesso. Il centravanti prova dunque a forzare la mano per ottenere il trasferimento.