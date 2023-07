Wimbledon 2023, Musetti: “Soddisfatto per la prima vittoria, obiettivo seconda settimana”

Lorenzo Musetti è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria al primo turno di Wimbledon 2023 contro Varillas, la sua prima in carriera ai Championships: “Giorno memorabile: aver vinto e confermato il buon stato sull’erba è una conferma, ma anche una soddisfazione. Ce ne sono 14 davanti a me in classifica, ma in campo sei contro l’avversario e il ranking va a farsi benedire. Devi sempre dimostrarlo e credo che questo sia il bello dello sport. Oggi ho giocato una buona partita, anche se non si giocava bene a tennis perché c’era molto vento. Sono stato bravo a prendere in mano il gioco, servire meglio di lui ed essere più aggressivo e incisivo“.

“Entrambi abbiamo giocato poco su questa superficie, ma io sono maturato tanto rispetto all’anno scorso, in termini di gioco ma anche su come muovermi. Ho le idee più chiare su cosa fare. A lui sicuramente le condizioni davano fastidio perché la palla rimbalza veramente poco quest’anno. Credo che l’erba sia leggermente più alta con tante che palle tendono a fermarsi. Era anche difficile servire visto che il lancio era influenzato dal vento. Nel complesso è stata una buona prestazione” ha aggiunto Musetti.

Il giocatore azzurro ha poi parlato di Wimbledon in generale: “Quello che mi piace di meno è il tempo. Io adoro il caldo e il sole, ma qui se ne vede poco. Quest’anno la sto vivendo bene, abbiamo preso casa e siamo più vicini al circolo, mentre lo scorso anno sentivo molto lo stress di dover fare viaggi ogni giorno. Sento questo slam più nelle mie corde e vivere con il team unito rende tutto più bello. Chi cucina? Io insieme al mio preparatore Damiano, ma tutti ci diamo da fare“.

Musetti ha quindi proseguito: “Passare il primo turno è sempre un ostacolo duro per tutti, anche per i campioni che hanno confidenza con la superficie. Non so ancora chi mi aspetterà al secondo turno, credo che per far bene dovrò concentrarmi sempre di più su me stesso e preparare la partita al meglio, anche in base all’avversario che affronterò. Credo che mi faccia bene sviluppare il gioco a 360 gradi, anche in ottica stagione su terra. Si sono già visti miglioramenti al servizio, in risposta e nell’aggressività, credo di poter far male con alcune variazioni che ho nel mio tennis. Raggiungere la seconda settimana è un obiettivo“.