Malagò su D’Amico: “Spesso in tv insieme. Commentava in maniera critica ma elegante”

Giovanni Malagò, Presidente del Coni, ha partecipato alla camera ardente allestita in Campidoglio per Vincenzo D’Amico, ex capitano della Lazio. In suo ricordo ha dichiarato: “Ho letto dichiarazioni di tifosi e giocatori della Roma che hanno detto che era benvoluto da tutti. Con lui avevo un rapporto molto buono e grazie a Michele Plastino ci siamo visti per una vita a commentare il calcio e tante altre cose di cui si parlava nella sua trasmissione ‘pionieristica’. Vincenzo è stato uno dei primi a fare il commentatore. Lo faceva in modo elegante ma anche critico”.

Malagò ha poi proseguito: “Al di là di quelli che sono gli aspetti del tifo e della squadra, chi è nato in quegli anni ha vissuto un calcio in cui non c’erano le televisioni e la domenica si poteva vedere solo un tempo di una partita. Per cui a Roma chi era appassionato di calcio si abbonava a tutte le due squadre per andarle a vedere”.