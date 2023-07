Wimbledon 2023, Matteo Berrettini out agli ottavi: nuovo ranking, montepremi e prossimi tornei

La splendida corsa di Matteo Berrettini nel torneo di Wimbledon 2023 si è arrestata solamente agli ottavi di finale contro Carlos Alcaraz. Il bilancio di questi giorni sui prati londinesi, però, non può che essere positivo e ora la stagione del tennista azzurro può cambiare in meglio. A partire da lunedì prossimo, Berrettini sarà numero 32 del mondo (33 se Safiullin dovesse battere Sinner). Saranno dunque 6 (o 5) le posizioni guadagnate nel ranking Atp. Matteo si porterà inoltre al 64° posto della Race con un bel balzo in avanti.

Nonostante la sconfitta, Berrettini potrà comunque consolarsi con un ricco assegno da 240.000 euro, che porta i suoi guadagni in carriera a poco più di 10 milioni. Per quanto riguarda i prossimi tornei che l’azzurro disputerà, la situazione è poco chiara. “La priorità è star bene fisicamente, anche a costo di saltare qualche torneo” ha spiegato Matteo, che non è iscritto a nessun torneo prima dei Masters 1000 nordamericani, in programma tra tre settimane. Salvo wild card dell’ultimo momento, magari sulla terra europea oppure sul cemento americano, Berrettini tornerà dunque in azione in occasione del Masters 1000 di Toronto, in programma dal 7 agosto.