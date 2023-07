Nba, Summer League finita per Wembanyama: il centro degli Spurs non giocherà altre partite

Come da programma, Victor Wembanyama non giocherà il resto della Summer League. Il talento dei San Antonio Spurs, prima scelta al Draft Nba, è sceso in campo prima contro Charlotte, segnando appena 9 punti, e poi contro Portland, mettendo a referto 27 punti e 12 rimbalzi. Come riportano il San Antonio Express-News ed Espn, la franchigia del Texas ha deciso di rispettare il piano originale ed evitare ulteriori fatiche al centro francese, già reduce da un’intensa stagione con il Boulogne-Levallois. Il trofeo estivo proseguirà dunque senza Wembanyama, che ora inizierà a lavorare per preparare il suo esordio in Nba.