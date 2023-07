Calciomercato, Al-Hilal scatenato: pronti 70 milioni per Bernardo Silva

L’Al Hilal non si accontenta degli acquisti di Ruben Neves e Milinkovic-Savic (manca solo l’ufficialità) ed è pronto ad investire ancora sul mercato. Secondo quanto riportato dalla Cbs, il club dell’Arabia Saudita avrebbe messo sul piatto ben 70 milioni di euro per convincere Bernardo Silva. Il talento del Manchester City, tra i protagonisti del Triplete, andrebbe a guadagnare una stipendio da 50 milioni a stagione per tre anni.