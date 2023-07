Wimbledon 2023: Kate Middleton presente nel royal box per la finale femminile

Ospite speciale sugli spalti del Centrale per la finale femminile di Wimbledon 2023 tra Ons Jabeur e Marketa Vondrousova. Si tratta di Kate Middleton, principessa del Galles, che indossa un abito verde chiaro e in occasione della cerimonia di premiazione consegnerà il trofeo alla vincitrice. Presenti nel royal box anche le ex giocatrici Billie Jean King, Martina Navratilova, Ann Jones, Marion Bartoli e Conchita Martinez, insieme a Oscar Maggie Smith, Priyanka Chopra e Lin-Manuel Miranda.