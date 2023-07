Formula E, E-Prix Roma 2023: incidente shock, Bird va a muro e poi viene centrato da due piloti (VIDEO)

di Antonio Sepe 3

Il video del clamoroso incidente in occasione di gara-1 dell’E-Prix 2023 di Roma della Formula E. Terribile botto nel corso del nono giro sul circuito cittadino dell’Eur, dove Sam Bird è finito contro il muro ed ha innescato una reazione a catena che ha coinvolto tanti altri piloti. In molti sono riusciti ad evitarlo, andando però a loro volta a sbattere contro le barriere. Buemi invece l’ha centrato in pieno e poco dopo ha fatto lo stesso Mortara. Per fortuna tutti i piloti stanno bene e non hanno riportato ferite. La gara però è stata sospesa con l’immediato sventolamento della bandiera rossa e gli addetti ai lavori sono impegnati per rimuovere i tanti detriti dal tracciato. Ecco il filmato.