Lukaku mette d’accordo i tifosi di Inter e Juventus: “Non lo vogliamo”

Il tormentone estivo del calciomercato riguarda il futuro di Romelu Lukaku, conteso tra Inter e Juventus. Con il sorpasso bianconero nelle ultime ore per il centravanti belga, il duello tra le due big del campionato italiano infiamma anche i social ma mette d’accordo i tifosi di entrambe le squadre. Lukaku, infatti, è adesso ‘scaricato’ sia dai supporter nerazzurri che da quelli bianconeri.

I primi si sentono ‘traditi’ dal giocatore del Chelsea, alla luce delle dichiarazioni d’amore lanciate all’Inter nel suo anno difficile ai Blues e all’attaccamento alla maglia che ha sempre palesato in campo. L’irritazione dei dirigenti nerazzurri per le mancate risposte di Lukaku, però, corrisponde anche a quella dei tifosi.

Sul fronte juventino, invece, i fan sono contrari all’operazione che potrebbe costare 37.5 milioni di euro più altri 2.5 di bonus. In questo caso, infatti, potrebbe partire invece Dusan Vlahovic in direzione Chelsea per un possibile scambio col belga. Serviva dunque Lukaku per mettere d’accordo i fan di Inter e Juventus su qualcosa, ma il futuro dell’attaccante è ancora tutto da definire.