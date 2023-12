WEC: Button torna a correre a 44 anni, nel 2024 sarà pilota della Jota-Porsche

Jenson Button, campione del mondo di Formula 1 2009, è pronto a rimettersi in gioco e tornare a correre. L’inglese, che il prossimo mese compirà 44 anni, prenderà parte al Mondiale Endurance tra le hypercar, mettendosi alla guida della Jota-Porsche 963. L’eroe della Brawn GP correrà al fianco di Phil Hanson e Oliver Rasmussen nel primo appuntamento in Qatar, previsto per gli inizi di marzo.