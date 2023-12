Palermo, Corini: “Non riusciamo a trovare i risultati, ma conosciamo le nostre qualità”

Il tecnico del Palermo Corini ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro il Pisa: “Non stiamo vivendo un buon momento a livello di risultati. Conosciamo le nostre qualità e lo abbiamo dimostrato nella partita con il Parma. Dobbiamo ritrovare le certezze che abbiamo perso nelle ultime partite. La squadra sta rispondendo bene e c’è grande voglia di uscire da questo momento. Vogliamo la vittoria anche per i nostri tifosi. Non sarà una partita facile perché il Pisa verrà da noi per giocare e per tornare a casa con i tre punti”.