Italia agli Europei, Gravina: “Parlare del rigore non dato all’Ucraina è mancanza di rispetto”

“Mancato rigore per l’Ucraina? Ridurre la prestazione a un singolo episodio mi pare puro masochismo, così come trovo una grave mancanza di rispetto verso gli azzurri non riconoscere il giusto merito per una qualificazione ottenuta in una dimensione straordinaria, per il bel gioco espresso e per la reazione di tutti i ragazzi al momento difficile che dovevamo superare culminato con il cambio in corsa del ct”. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in un’intervista ad Avvenire in cui ha parlato del suo mandato: “Ai tanti detrattori, più o meno anonimi, poi vorrei chiedere: ma se non l’avessimo acquisita questa qualificazione? Immagino che avrebbero detto che il Pil crolla per colpa di Gravina che ha fatto calciare il rigore a Jorginho che lo ha sbagliato… Scherzando, chiederò al presidente Giovanni Malagò di inserire nello statuto che il presidente federale che non ottiene la qualificazione d’ora in avanti deve essere considerato decaduto”.