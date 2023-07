Juventus, Corsport: ancora tre giorni per Lukaku, intanto dall’Arabia preparano l’offerta

Juventus e Romelu Lukaku sono molto vicini ma nel mezzo ci sono l’Arabia Saudita e la probabile partenza di Dusan Vlahovic. Il Corriere dello Sport ricostruisce la situazione in casa bianconera che, attraverso Giuntoli, aveva dato come ultimatum una settimana di tempo – con scadenza giovedì – all’entourage dell’attaccante belga. Sul piatto ci sono 40 milioni al Chelsea per il cartellino, 9 al giocatore per 3 anni con opzione per il quarto.

C’è fiducia per la finalizzazione dell’affare ma prima occorrerebbe piazzare Dusan Vlahovic. E i tempi stringono, perché dall’Arabia Saudita potrebbe arrivare una di quelle offerte irrinunciabili per Lukaku: 50 milioni al Chelsea e 50 al giocatore da parte dell Al-Hilal. Per questo motivo, la Juve starebbe accelerando per evitare una nuova beffa come nel caso di Milinkovic-Savic.