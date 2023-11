Volley, Superlega 2023/2024: Modena torna alla vittoria, battuta 3-1 Cisterna

Nell’anticipo della settima giornata di andata della Superlega 2023/2024 di volley maschile, la Valsa Group Modena sconfigge in quattro set il Cisterna Volley. I canarini di Francesco Petrella si riscattano dopo la netta sconfitta interna incassata contro Civitanova e sbancano il Palasport di Cisterna di Latina con il punteggio di 1-3 (11-25, 25-22, 20-25, 16-25). Niente da fare invece per gli uomini di Guillermo Falasca, che dopo la sofferta vittoria al tie-break contro Taranto non riescono a conquistare altri punti importanti sul parquet di casa. Rimangono così ancorati all’ottava posizione in classifica, mentre Modena sale a quota 10 punti.

