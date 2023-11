Serie C 2023/2024, la Juventus Next Gen spazza via la crisi: Arezzo battuto 1-0 con autogol decisivo

La Juventus Next Gen batte 1-0 l’Arezzo e conquista tre punti fondamentali in questo difficile avvio di campionato. Al 18′ il gol decisivo, anzi l’autogol: sul cross di Comenencia, c’è la deviazione di Masetti che nel tentativo di anticipare Guerra beffa il suo stesso portiere. Pochi minuti dopo Comenencia sbaglia in disimpegno e favorisce Foglia che con un gran destro impegna Daffara. La Juventus risponde con Turicchia che dalla lunga distanza cerca il gol della vita col sinistro, ma Borra arretra e riesce a deviare il pallonetto dello juventino. La seconda svolta del match arriva al 53′ con il doppio giallo a Mawuli, che lascia in 10 un Arezzo che pochi minuti prima aveva colpito la traversa con Guccione. La Juve di fatto si limita a gestire fino al 90′ più recupero. I bianconeri salgono a quota 14, quattro in meno dell’Arezzo.

Pareggio per 1-1 tra Perugia e Carrarese. Al 37′ Capello sblocca il risultato per gli ospiti, ma pochi minuti dopo Matos ristabilisce la parità. La Carrarese si ferma dopo tre vittorie consecutive ma resta a +1 dal Perugia, quarta classificata. Nel prossimo turno le due squadre se la vedranno rispettivamente contro Olbia e Recanatese.