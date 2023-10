Volley, Superlega 2023/2024: Modena salva un match point e sconfigge Milano al tie-break

Buona la prima per la Valsa Group Modena, che nella partita inaugurale della Superlega 2023/2024 di volley maschile ha superato al tie-break l’Allianz Milano. I Canarini di Francesco Petrella hanno iniziato con un sorriso la stagione, portando a casa un match insidioso contro i meneghini allenati da Roberto Piazza con il punteggio di 3-2 (25-19, 12-25, 21-25, 26-24, 15-12). Incontro equilibrato ma pieno di ribaltamenti di fronte quello del PalaSport G. Panini di Modena, dove la squadra di casa è partita forte, salvo poi perdere i due restanti parziali e ritrovarsi spalle al muro. Milano ha però mancato un match point sul 24-23 della quarta frazione prima di capitolare al tie-break.

CRONACA – Primo set sempre nelle mani della Valsa Group, che fin da subito ha il pallino del gioco dalla sua e si affida ad un ispirato Juantorena. Milano prova a restare in scia ed a rendere il passivo meno pesante, ma la squadra di Pietrella non ha alcun calo e senza difficoltà prevale con un sonoro 25-19. La reazione dell’Allianz non tarda ad arrivare ed il secondo set è un massacro per la squadra di casa, che crolla inspiegabilmente e conquista appena 12 punti, venendo surclassata dai rivali. Il terzo parziale va un po’ meglio, ma ad avere la meglio sono ancora i meneghini di Piazza, che dopo l’equilibrio iniziali salgono in cattedra nel finale e la spuntano per 25-21 nel segno di capitan Matteo Piano.

Il set più equilibrato è il quarto, in cui Modena si porta avanti di tre lunghezze in avvio ma non riesce nella fuga e viene raggiunta dagli avversari nel punteggio. Le squadre avanzano dunque punto a punto fino alla fine, quando un’invasione di Davyskiba regala un match point agli ospiti. Reggers affossa però in rete il servizio e dà vita alla rimonta della Valsa Group, che porta a 3 i punti vinti consecutivamente, grazie a Rinaldi e proprio Davyskiba, incassando il parziale per 25-23. Si va dunque al tie-break, dove Milano parte a rilento, probabilmente perché ancora scosso dalla chance sprecata e scivola sotto di cinque lunghezze. Guidati da Ishikawa, i meneghini però non mollano e, punto dopo punto, accorciano le distanze. Il gap tra le due squadre è tuttavia troppo ampio e Modena amministra il vantaggio, trionfando per 15-12 nel segno di Rinaldi.