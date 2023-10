Girona spettacolare, dallo 0-2 al 5-2 con l’Almeria: Stuani e compagni in testa col Real Madrid a 25 punti

Sorpresa di questo avvio di campionato lo è da almeno due settimane. Il sorprendente Girona di Miguel Ángel Sánchez Muñoz però con l’ottava vittoria su dieci sembra avere ambizioni ancora più grandi. A farne le spese stavolta è l’Almeria che all’Estadio Municipal de Montilivi si era portata in vantaggio 2-0 dopo ventiquattro minuti grazie alla doppietta di Leo Baptistao. Il Girona però non si è perso d’animo e prima del duplice fischio ha completato la rimonta. Prima la rete di Martin al 37′, poi la doppietta di Dovbyk tra il 39′ e il 43′. Al 71′ Savio e all’85’ l’ex Reggina Stuani firmano anche i gol del definitivo 5-2. Una rimonta che permette al Girona di agguantare in testa alla Liga il Real Madrid a 25 punti. Per il club catalano 24 gol (più di tutti) e 13 subiti. Gli unici passi falsi sono arrivati proprio contro le due squadre di Madrid: sconfitta 3-1 con l’Atletico e pareggio 1-1 con il Real. Nel prossimo impegno il Girona ospiterà il Celta Vigo, terzultima in classifica.