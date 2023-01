Volley, Superlega 2022/2023: vittoria esterna per Modena, Cisterna battuta in quattro set

Vittoria esterna per il Valsa Group Modena. I Canarini di Andrea Giani hanno sconfitto in quattro set la Top Volley Cisterna (22-25, 23-25, 25-20, 23-25) nella sfida valida per la sesta giornata di ritorno della regular season di Superlega 2022/2023 di volley maschile, conquistando tre punti importanti che li fanno salire al terzo posto in classifica a pari merito con Trento.

Modena parte subito con un break in apertura di primo set e rimane avanti per tutta la prima metà del parziale fino al 15-15. Altro break sul 16-16, e questa volta i padroni di casa difendono il vantaggio chiudendo il set sul 22-25. Canarini ancora avanti per tutto il secondo parziale dal 3-3, con allunghi sul 3-7, 6-11 e 7-13 per il 23-25 finale, ma nel terzo set Cisterna reagisce accorciando sul 2-1 in un terzo parziale deciso dai cinque punti finali consecutivi dei padroni di casa (25-20). Nel quarto set, però, Modena riesce a chiudere i conti sempre sul finale dopo una prima parte equilibrata, conquistando il parziale sul 23-25.