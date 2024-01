Volley, Serie A1 femminile 2023/2024: la Vero Volley vince in 4 set su Bergamo. Novara sale al 3°posto in classifica

Si conclude anche il diciottesimo turno del campionato di Serie A1 femminile di volley. Dopo lo schiacciante successo di Conegliano nell’anticipo contro Scandicci, risponde anche la Vero Volley Milano, che batte in quattro set Bergamo all’Allianz Cloud. Le protagoniste sono Paola Egonu e Sonia Candi, entrambe a 20 punti nel successo odierno contro la squadra orobica. Facile successo per Chieri, che infligge la seconda sconfitta di fila a Vallefoglia dietro i 16 punti di Kaja Grobelna. Vittoria casalinga anche per Roma, che grazie ai 26 della solita, straordinaria, Erblira Bici, batte in quattro set Firenze. Finisce al tie-break la sfida tra Busto Arsizio e Pinerolo, con la squadra ospite che lo domina 15-6 dopo essersi aggiudicata al fotofinish per 29-27 il quarto parziale. Ancora ko Trento, per l’undicesima volta di fila: in casa la squadra di Mazzanti si arrende in quattro set a Novara. Infine, in serata arriva l’affermazione esterna di Casalmaggiore sul campo di Cuneo.

DOMENICA 28 GENNAIO

Allianz Vero Volley Milano-Volley Bergamo 1991 3-1 (25-19, 23-25, 25-20, 25-19)

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-0 (25-20, 25-19, 25-17)

Aeroitalia Smi Roma-Il Bisonte Firenze 3-1 (25-19, 20-25, 25-13, 25-18)

Uyba Volley Busto Arsizio-Wash4green Pinerolo 2-3 (25-15, 25-22, 22-25, 27-29, 6-15)

Itas Trentino-Igor Gorgonzola Novara 1-3 (12-25, 25-21, 21-25, 22-25)

Honda Olivero S. Bernardo Cuneo-Trasportipesanti Casalmaggiore 1-3 (21-25, 22-25, 25-20, 20-25)