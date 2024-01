Australian Open, Sonego: “Sinner ha fatto un’impresa, ora può diventare numero 1 del ranking”

Anche Lorenzo Sonego ha commentato la straordinaria vittoria di Jannik Sinner agli Australian Open. Il tennista torinese ha parlato così a Lapresse del suo compagno di nazionale: “Davo Jannik per favorito all’inizio, ma ha fatto un’impresa. Sotto due set a zero con un giocatore di esperienza come Medvedev sembrava quasi impossibile vincere, invece è rimasto tranquillo e lucido come sempre ed è riuscito a ribaltare la partita in maniera incredibile. Vincere una finale così penso sia una soddisfazione doppia“. Sonego ha poi proseguito: “Adesso può diventare il numero uno al mondo, ha il livello per farlo e per fare una annata come quella di Alcaraz l’anno scorso e due anni fa. Se pensavo potesse vincere quando è andato sotto 2-0? Quando è finito il terzo set sì, è cambiata completamente l’inerzia della partita, mi sembrava superiore a Medvedev che non faceva più male come i primi due set. Ha rallentato un po’ e da lì in poi Jannik è stato più forte“.

Sonego ha poi concluso: “Questa vittoria sprona tutto il movimento italiano a migliorare, per noi è un esempio per come si affrontano le partite e gli allenamenti, per l’umiltà che ha. Può aiutare anche i giovani in futuro. Questo risultato ci carica, giocando in Davis insieme è bello avere un giocatore in squadra che è tra i più forti al mondo“.