MOVIOLA – Fiorentina-Inter, gol di Lautaro Martinez: contatto con Parisi, per arbitro e Var tutto regolare

Episodio da moviola nel corso del primo tempo di Fiorentina-Inter, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Sugli sviluppi di calcio d’angolo battuto da Asllani stacca Lautaro Martinez e batte sul tempo Parisi e Terracciano firmando la rete dell’1-0. Proteste viola per il contatto tra il giocatore argentino e quello viola, una leggera spinta che l’arbitro Aureliano e il Var non catalogano come fallo. La scelta sembra quella giusta, gol regolare.