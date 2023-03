Volley, Serie A1 femminile 2022/2023: sorpresa Macerata, vincono Novara e Pinerolo

Pinerolo torna alla vittoria nel match di casa contro Bergamo, valido per la 23esima giornata della Serie A1 2022/2023 di volley femminile. Le padrone di casa hanno dominato la sfida chiudendo i conti in tre set, i primi due sul 25-15 e il terzo, più combattuto, sul 25-20. Successo in tre parziali anche per Novara, che rialza la testa dopo il ko contro Conegliano e sconfigge Perugia salendo a quota 45 punti in classifica al quarto posto. Piemontesi sempre avanti dal 2-2 fino al 25-17 del primo set, mentre nel secondo parziale sono riuscite ad imporsi sul finale dopo un inizio equilibrato sul 25-22. Equilibrio anche fino al 9-9 nel terzo set, chiuso da Novara sul 25-14. Dopo ben tredici sconfitte consecutive è arrivato il successo per Macerata, che ha battuto in quattro set Busto Arsizio. Rimonta delle marchigiane, che dopo aver perso 22-25 il primo parziale riescono ad imporsi nei set successivi rispettivamente sul 25-20, 25-16 e 26-24.