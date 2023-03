Fabio Miretti non potrà rispondere alla convocazione dell’Under 21 perché infortunato, rende noto la Figc. Il centrocampista della Juventus era nell’elenco dei 28 giocatori chiamati dal tecnico Paolo Nicolato in vista delle amichevoli con Serbia e Ucraina, in programma venerdì 24 marzo a Backa Topola alle 18 e lunedì 27 a Reggio Calabria alle 20.