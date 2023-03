Ligue 1 2022/2023, il Rennes fa l’impresa: 2-0 in casa del Psg

di Mattia Zucchiatti 12

Dopo quattro vittorie di fila, si ferma la striscia positiva in campionato del Psg di Galtier che cade in casa 2-0 contro il Rennes. Al 45′ è Toko Ekambi a realizzare la rete del vantaggio su assist di Bourigeaud. Nell’intervallo i parigini si giocano la carta Zaire-Emery, ma non basta. E al 48′ il Rennes trova il clamoroso raddoppio: la firma è di Kalimuendo. Il Psg non riesce più a reagire. E la squadra ospite torna a vincere dopo un punto in due partite.