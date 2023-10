Volley, Serie A Femminile: Bergamo passa sul campo del Casalmaggiore al tie-break

Nella sfida della Serie A1 Femminile di Volley c’è Bergamo che sorride. La squadra lombarda passa al quinto dopo un match bello ed intenso contro Casalmaaggiore che non ha per niente lasciato spazio alle avversarie. Al tie break è stato decisivo l’allungo iniziale della squadra ospite che ha poi portato il vantaggio nella parte finale del tie break.

Dopo un primo set in cui il Casalmaggiore aveva fatto vedere di essere una squadra che sembrava più in salute e a proprio agio nel campo, dal secondo set in poi Bergamo si è fatta preferire. Nel quarto gioco è sempre Casalmaggiore ad uscire alla distanza, con Bergamo che stacca per dieci minuti e che si ritrova sotto per 24-13. Si va al tie break, set in cui Bergamo inizia ad inanellare punti che sanno di fuga. Alla fine finisce per 15-11 per le ospiti.