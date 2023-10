Liga 2023/2024: torna al successo il Girona, pareggi per Siviglia e Valencia

Prosegue la Liga con le partite valide per la 9ª giornata di campionato. Torna a vincere il Girona e lo fa in trasferta contro il Cadice. Dopo la prima sconfitta in campionato, arrivata per mano del Real Madrid, la squadra di Michel vince 1-0 grazie alla rete di Garcia al 59′ e mantiene la seconda posizione con 22 punti dietro ai Blancos, a 24. Il Cadice resta fermo a 9 punti al 12° posto. Pareggio interno per il Siviglia, che rimonta uno svantaggio di due reti contro il Rayo Vallecano. Finisce 2-2 al Sanchez Pizjuan dopo le reti nel primo tempo per gli ospiti di Valentin e Garcia e quelle di Sow, al 50′, e En Neyrsi a tempo scaduto. Rayo che rest ai margini della zone coppe europee al settimo posto con 13 punti. Siviglia 13° con 8 punti. Altro pareggio tra Maiorca e Valencia. Finisce 1-1 al Son Moix dopo le reti nel primo tempo di Rodriguez, al 9′, e Lopez, al 45′. Valencia che resta a metà classifica al nono posto a 11 punti. Maiorca 14° con 8 punti.