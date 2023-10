Genoa-Milan 0-1, Giroud portiere: “Mai vissuto questo. Rialzato la testa dopo lo schiaffo nel derby”

“Non ho mai vissuto un momento del genere. Sono molto orgoglioso di questa squadra. Abbiamo lottato fino alla fine e ho fatto una grande parata, dopo essere stato fortunato sulla traversa. Abbiamo lottato come leoni, sono felice per i nostri tifosi. Una parata che vale quasi come un gol”. Lo ha detto l’attaccante, e perché no, portiere, del Milan, Olivier Giroud a Sky Sport dopo la vittoria in casa del Genoa: “Mi hanno messo in porta perché sono grosso e da piccolo mi piaceva giocare lì. Noi non molliamo mai. Abbiamo preso uno schiaffo nel derby, ma abbiamo subito rialzato la testa e il livello. Ora siamo primi. Ora mi tengo la maglia di Maignan e la metto in un quadro”.