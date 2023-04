Volley, quarti Playoff A1 Femminile 2022/2023: Scandicci conquista gara-1, Bergamo cede 3-0

Nella partita valevole per il primo turno dei quarti di finale dei Playoff Scudetto della Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley, la vittoria va alla Savino Del Bene Scandicci. Al Palazzo Wanny di Firenze finisce 3-0 (25-23, 25-21, 25-20) in favore delle toscane di Massimo Barbolini, seconde in regular season, che ottengono la vittoria sul campo di casa e iniziano con il piede giusto questa nuova fase.

Sconfitta in tre set la Volley Bergamo 1991, che lotta e prova a giocarsi le sue carte, ma ad eccezione del primo set non riesce mai davvero a impensierire le avversarie. Le rossoblù di Stefano Micoli, settime nella stagione regolare, disputano comunque una prova nel complesso positiva e proveranno a ribaltare il pronostico già in gara-2, in programma giovedì 20 aprile in Lombardia. MVP Ting Zhu con 16 punti a referto.

