Atp Barcellona 2023, Giustino e Arnaldi si qualificano al tabellone principale

di Mattia Zucchiatti 57

Lorenzo Giustino e Matteo Arnaldi superano le qualificazioni dell’Atp 500 rdi Barcellona e raggiungono Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Francesco Passaro al tabellone principale. Sulla terra rossa spagnola una battaglia di tre ore e tre minuti promuove Giustino contro il francese Geoffrey Blancaneaux, n.170 ATP, battuto 6-3 1-6 7-6(1). Il cammino non è senza ostacoli per l’azzurro n.224 del ranking, che deve cancellare tre palle break in apertura. Al sesto game tocca invece a Blancaneaux negare per tre volte la chance dell’allungo di Giustino, che all’ottavo gioco però strappa il servizio e chiude successivamente sul 6-3. Più preciso invece il francese nel secondo set. Nessuna palla break concessa all’italiano, che invece permette al rivale di issarsi sul 3-0, prima del secondo break al sesto game e del 6-1 finale. Anche il terzo set sembra partire male per Giustino. Il turno di battuta perso nel quinto gioco sembra indirizzare la contesa, ma Giustino reagisce dopo aver cancellato due match point. E al decimo game strappa il servizio e trascina la contesa in un tie break senza storia, chiuso sul 7-1 -dall’italiano.

Sorride anche Matteo Arnaldi, prima testa di serie delle qualificazioni. Dopo aver battuto 7-5 6-3, in un’ora e 55 minuti, lo statunitense Nicolas Moreno De Alboran, l’azzurro impiega circa mezz’ora in più per superare in due set 7-6(1) 7-5 il kazako Timofey Skatov. Nel primo set, dopo tre chance, è Arnaldi a rompere gli indugi e a strappare per primo il servizio, ma al settimo game il conto dei break è pari. Skatov deve salvare successivamente un set point, mentre Arnaldi è costretto a cancellare tre palle break. Il verdetto si trascina al tie break, dove è l’azzurro n.102 ATP ad avere la meglio (7-1). Copione simile nel secondo set, ma stavolta sul 5-5 l’azzurro mette la freccia e successivamente chiude la contesa al quarto match point a disposizione.