Volley, Playoff Superlega 2022/2023: Piacenza batte Trento in tre set e pareggia la serie, si va a gara-5

La Gas Sales Bluenergy Piacenza batte l’Itas Trentino in tre set nella quarta giornata delle semifinali dei Playoff Scudetto Superlega 2022/2023 di volley maschile e riapre la serie. Grandissima partita dei biancorossi di Massimo Botti, che dopo aver riaperto i conti in gara-3 sono riusciti ad agganciare gli avversari costringendoli a giocarsi tutto a gara-5.

Il primo allungo è dei padroni di casa sul 7-5 nel primo set. Trento pareggia sul 10-10, Piacenza è di nuovo avanti sul 12-10 ma il parziale torna in parità sul1 4-14. Dopo una parte centrale equilibrata i ragazzi di Botti trovano il break decisivo sul 19-17 e rimangono avanti per tutta la fine del set, chiuso sul 25-21. Nel secondo parziale la formazione di Lorenzetti parte meglio e rimane in vantaggio fino al 10-10. Altra parte centrale equilibrata e break Trento sul 16-18, ma con quattro punti consecutivi dal 21-23 al 25-23 Piacenza firma una grandissima rimonta e vola sul 2-0. I padroni di casa sono avanti nella prima parte del terzo set fino al 10-10, reazione Trento che rimane in vantaggio fino al 17-17 ma, con sei punti consecutivi dal 18-19 al 24-19 Piacenza chiude i conti, anche se con qualche rischio, sul 25-23.